Uhkustatakse luksusliku köögi ja edeva elutoaga, kuid vannitoa välimust saadavad tihti iseloomustavad sõnad nagu askeetlik, minimalistlik, lihtne ja praktiline. Vau-efekt on enamikes puudu!

Tihti puhtalt praktilisuse staatusesse langenud ruum, on tänu pandeemiale saanud rohkem tähelepanu. Inimesed olid pikalt kodus ja hakkasid oma elamist kriitilise pilguga vaatama. Järsku avastati, et vannituba näeb jõle mannetu välja. Kodune spaa, rahustav paradiisinurgake – kõike seda on hakatud vannitoast tahtma.