MÜÜT VÕI MITTE ⟩ Kas tolmuimeja võib osa sisse imetud tolmust tagasi tuppa paisata?

Kodutolmu kevadine kaaslane, kes majapidamistesse õuest sisse tungib, ongi just eespool nimetatud õietolm. Suurim probleem õietolmu eemaldamisega on see, et õues viibides ladestub see inimeste riietele, nahale ja jalatsitele, millega see siis omakorda tuppa tuuakse. Rääkimata tubade tuulutamisest, mil õietolm õuest tuppa lendleb.

«Õuest tuppa tungiv õietolm hõljub õhus, ladestub pindadele ja põrandale. Õietolmu eemaldamiseks kõvadelt pindadelt on väga hea kaaslane märgpuhastuse funktsiooniga tolmuimeja. Tolm jääb niiske lapi külge edukalt kinni ning kasutades regulaarselt näiteks märgpuhastuse funktsiooniga robot- või käsitolmuimejat, saab kodu tunduvalt allergeenivabama hoida,» märkis Tolli.

Viirustekitajad – kas igavene nuhtlus?

Praegu on muuhulgas levimas ka mitmed viirushaigused, mistõttu haigustekitajate hävitamine majapidamises tundub äärmiselt keeruline.

«Tegelikult on tänu mugavate lisadega kodumasinatele võimalik ka ilma kemikaalideta haigustekitajaid kodust eemaldada. Seda aitavad teha seadmed, millele on lisatud UV-lambid. UV-lampidega on olemas näiteks õhupuhastajaid, mis õhku filtreerides sealt viiruseosakesi eemaldavad ning samuti mugavaks kodukoristuseks loodud varstolmuimejad, mille UV-C lambiga otsik on ideaalne abiline selleks, et potentsiaalselt ohtlikud viirusetekitajad pindadelt eemaldada,» selgitas Tolli.