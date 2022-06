OLE VALVAS ⟩ Pikanäpumehed on asunud kaardistama koduomanike päevaplaani

Suvisel puhkuseperioodil, mil kodud on järelevalveta, ei saa ei üle ega ümber kurjadest kätest, kes himustavad võõrast vara. Varastatakse kõike, mis on kogemata valesse kohta unustatud või mis on sarnaselt poe vaateaknale ahvatlemas võõrast pilku – vargale on see selgeks sõnumiks: «Tule ja võta!»