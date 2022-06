Koduostjate jaoks on olukord nutune ning positiivseid märke ei paista kuskilt

Korterite taskukohasus jätkab lähiajal halvenemist

Tööjõupuudus ja kõrged inflatsiooniootused hoiavad palgakasvu tänavu kiirena. Vaatamata sellele ületab tarbijahindade inflatsioon palgakasvu ning majapidamiste ostujõud sel aastal langeb. Majapidamiste tugevat nõudlust on seni toetanud suured hoiused, kõrge korterite taskukohasus ning madalad intressimäärad. Hoiusejäägi kasv on sel aastal küll aeglustunud, kuid oli aprillis veel endiselt kõrge. Samas on hoiused koondunud pigem suuremate hoiuste ja sissetulekutega majapidamiste kätte.

Eestis on enamik kodulaenu lepinguid seotud 6-kuulise euriboriga, mis on praeguseks tõusnud üle nulli. See tähendab, et kodulaenu teenindamise kulud on majapidamiste jaoks tõusmas. Samas toimub tõus järk-järgult, kuna intressimuudatused laenulepingutes toimuvad iga poole aasta tagant.

Tugev nõudlus kinnisvaraturul lähiajal tõenäoliselt püsib. Samas võivad korterite taskukohasuse langus ning mõnevõrra ülehinnatud kinnisvaraturg hakata nõudlust vähendama. Swedbanki hinnangul ületab korterite hinnakasv sel aastal palgakasvu. Euribori tõus jääb sel aastal mõõdukaks, kuid suurendab järk-järgult laenukulu. Swedbanki hinnangul jätkab korterite taskukohasus sel aastal halvenemist.

Korterite taskukohasus halvenes ka Lätis ja Leedus

Riias ületas esimeses kvartalis korterite hinnakasv (10,3 protsenti) palgakasvu (6,8 protsenti) ning taskukohasus halvenes. Vilniuses oli palgakasv üle 13 protsendi, samas kui korterite hinnakasv jäi veidi all 13 protsendi. Samas ei ole sarnaselt Tallinnale tehingud uute korteritega ning seega kõrgem hinnakasv ka Vilniuses statistikasse veel täiel määral jõudnud. Seetõttu hinnanguliselt langes taskukohasus ka Vilniuses.