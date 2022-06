Uuring: kõige õnnelikumad on Eestis oma kodu ja naabruskonna üle just need inimesed

Bonava müügi- ja turundusjuhi Lauri Laanoja sõnul on nende eesmärk luua õnnelikke naabruskondi, kus inimestel on hea elada. «Terviklikud elukeskkonnad annavad inimestele emotsionaalset rahulolu – loovad võimalusi kodukohas naabritega suhtlemiseks ja vaba aja veetmiseks. Selleks, et teada saada, mida inimesed kodukohalt ootavad, viimegi läbi elanikkonna õnneuuringut, millest saadud teadmisi võtame arvesse uute kodude planeerimisel,» ütles Laanoja.

Sel aastal näitavad õnneuuringu tulemused, et eestlaste rahulolu oma kodu ja naabruskonnaga moodustab 25 protsenti nende üldisest rahulolust eluga. Eestlaste jaoks on elukoha puhul kõige olulisemad tegurid turvalisus (88%), puhas ja korras keskkond (82%) ja kõnni- ning rattateede olemasolu (76%).

Lisaks eeltoodule on paljude jaoks hinnas seltskondlik eluviis, ajaveetmisvõimalused ning kogukonnaga lävimine. Uuring näitab, et Eesti inimesed, kelle elukohas on koos ajaveetmist võimaldavaid kohti, on oma üldise eluga 28 protsenti rohkem rahul. Kõige meelsamini on Eesti inimesed naabritega valmis jagama välisalasid, grillinurka ja tööriistasid. Nii on ka arendajate üha suurem eesmärk luua terviklik elukeskkond rohealade ja muude kogunemispaikadega, kus elanikel oleks mõnus koos naabrite ja sõpradega õhtuid või nädalavahetusi veeta.