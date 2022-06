Krõbe kolmapäev: laisa koka virsikukook pole mingi tuumafüüsika – ka köögi suurim kobakäpp saab sellega hakkama!

Võta suur kauss ja pane sinna sisse ühe-kahe sentimeetri suurusteks lõigatud virsikutükid ning kõik teised koostisosad, mis koogi alumise osa nimekirjas on. Sega kõik korralikult omavahel läbi ning pane kõrvale.

Haara järgmine kauss ning sega kokku kõik kuivained. Lisa toasoe või ning sega see kahvliga kuivainete sisse nii, et tekiksid pisikesed tükid. Järgmisena lisa natukese haaval pett, kõike pidevalt segades, kuni tekib ilus tainas.

Jaga tainas pihku mahtuvateks tükkideks ning patsuta need lapikuks. Kalla virsikusegu koogivormi, mis võiga määritud, ning aseta selle peale lapikuks litsutud taignatükid. Seda sammu ei pea tegema piinliku täpsusega – peaasi, et virsikusegu oleks kaetud. Määri taigna pealne lahti klopitud munaga üle ning aseta kook 45 minutiks 180 kraadisesse ahju. Kui taignasse surutud hambatikk tuleb puhtalt välja, on kook valmis. Enne serveerimist lase virsikukoogil kümme minutit jahtuda.