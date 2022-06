KINNISVARAPORTAAL ⟩ Õhus on esimesed märgid elamispindade defitsiidi leevenemisest

Õhus on märgid pakkumiste defitsiidi leevenemisest. KV.EE müügiobjektide arvu indeks näitab aeglast, kuid kindlat tõusu. 2022. aasta juuni keskpaigas on KV.EE objektide arvu indeks 41,9 punkti peal. See on kuue kuu tagusest 13,8 protsenti kõrgemal.