20 olulist nüanssi, mida uue kodu puhul jälgida võiksid

Fassaad

Fassaadi seisukord annab märku majas esineda võivatest vigadest. Pöörake tähelepanu sellele, kas krohv „punnitab“ või on kohati maha tulnud; kas leidub pragusid, hallitust või värvimuutuseid.

Võlg

Kortermajade puhul on oluline veenduda selles, kas korteriühistu on võtnud laenu, kui suure osa moodustab selle igakuine makse kommunaalarvest ja kui pikaks ajaks on laen võetud.

Ilmakaared

Veenduge, et teid huvitav kinnisvara asetseb teie poolt eelistatud ilmakaarte suhtes soodsalt.

Lõhn

Ärge alahinnake kohapeal tajutud lõhnakogemust. Niiskuse, toidu- või mustuselõhna tajumisel tuleks välja selgitada selle täpsem põhjus.

Põrand

Olenevalt põrandakattematerjalist on hea kontrollida põranda horisontaalsust, et avastada selle all olevaid võimalikke varjatud puudusi.

Põrand vaiba all

Korterit või maja külastades on alati kasulik piiluda ka toas asuva vaiba alla, veendumaks, et seal pole varjatud põrandakahjustust. Samuti saab nii näha, kui palju on vaiba all oleva põranda värv erinev ülejäänud põrandast ja ning kas seda saab lihvimisega ühtlustada.

Elektripaigaldised

Kontrollige üle, et seintel näha olevad pistikud ja lülitid ka päriselt töötavad.

Piirkonna arengud