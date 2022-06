PILK PEALE ⟩ Läänemaal ootab üliäge mereäärne suvituspaik uut omanikku

Müügiobjekt koosneb kahest eraldi katastriüksusest, tegu on 100% elamumaaga, mõlemale kinnistule on väljastatud ka ehitusõigus. Krundid vahetavad omanikku 410 000 euroga.

Okka 1 kinnistul paikneb ümarpalkidest kivikatusega saun-suvila, üldpinnaga 43,1 ruutmeetrit. Suvila esimeselt korruselt leiab avara elutoa, köögi, leiliruumi, duširuumi ja WC. Korrus ülevalpool on merepoolne rõduga magamistuba. Lisaks suvilale asub kinnistul abihoone-garaaž, kus on võimalik hooajalisi tarvikuid hoiustada.

Okka 5 kinnistule on võimalik rajada aastaringseks elamiseks mõeldud elamu. Merega piirnevale kinnistule on rajatud kaks tiiki, millest üks on suplemiseks mõeldud. Mere äärde viib mugav laudtee, mis läheb üle sillaks. Väiksema meresõidukiga on võimalik randuda, sügavamatele jääb merepõhi sedapuhku madalaks.