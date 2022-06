Vett põleva õli sisse visanud Jõgeva naine oli väga lähedal oma köögi hävitamisele

Põlengut märganud naine viskas õlile vett, mis aga sellest suure leegiga põlema lahvatas ning laiali pritsis. Lahvatuses purunes vaheukse klaas, sulasid ventilatsioonirestid ning osa plastist köögisisustust. Kogu köök sai tahmakahjustusi. Päästjad selgitasid kiirabilt esmaabi saanud perenaisele, et vett süttinud õlile valada on äärmiselt ohtlik, sest see pritsib õli laiali ja annab, vastupidiselt soovitule, tulele hoogu juurde. Seega ei tohi pannil või potis süttinud õli või rasva mingil juhul kustutada veega.