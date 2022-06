Parim viis, kuidas lahtikäiva koogivormi puudumist lahendada, on ääristada tavaline koogivorm küpsetuspaberiga. Ühes tükis paberit vormis surudes, ei näe see kuigi kaunis välja ja ei taha kuidagi paigal püsida, vaid hüppab tagasi sirgu. Sestap lõika välja õige suurusega tükid. Üks küpsetuspaberi tükk vormi põhja jaoks ning vormi ääre jaoks (kui vorm on nelinurkne, siis läheb vaja nelja paberitükki).