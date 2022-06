KOHALIKUD PAHASED ⟩ Kuhu kadus lastele mõeldud rulapark Pelgulinnas?

Pelgulinna grupis on vallandunud arutelu mitmete postituste all, et miks ikkagi lastele mõeldud meelelahutus järsku ära kadus ja mis sinna asemele tuleb. Kohalikud on pahased ja täielikus teadmatuses. Suuremad aktivistid on saatnud kirju ja küsimusi, aga on konkreetse vastuseta jäänud. Lisaks on kohalike jaoks pahameelt valmistav see, et Põhja-Tallinna plaane tutvustav kast, mis tuli rulapargi asemele, lubab tekitada rohkem tasuta liikumisvõimalusi.