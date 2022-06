Eriskummalised jaanijuhtumid: varastatud purskkaev ja janune piduline kaevupõhjas

«Vaadates selle aasta jaanitulede kalendrit, siis näeme, et esimesed ametlikud jaanituled on juba 18. juunil,» kommenteeris ERGO kindlustuse kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts, kelle sõnul kipuvad inimesed pikale venivate tähistuste varjus sageli ohutunnet kaotama. «Puhkus, sõbrad ja soe suveilm murrab muidu pedantlikud eestlased korra rutiinist vabaks, enamasti ei jää ühelgi eestlasel see võimalus kasutamata, et ennast pühade ajal veidi vabaks lasta.»