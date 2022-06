LÕBUS JAANIPÄEV ⟩ 7 jaanipäeva traditsiooni, mis toovad õnne ja raha

Jaanipäev on eestlaste seas üks tähtsamaid ja enim tähistatavaid pühi. Jaanitulesid ja pidusid leidub üle Eesti ja sobiva leidmine võib kujuneda raskeks ülesandeks. Lõbusaid mänge ja traditsioone saab järgida aga igal pool. Siin on valik jaanipäeva traditsioone, et tagada endale tore jaanipäev ning lisaks veel õnn, raha ja ilu järgmiseks aastaks.