Mees kaebas pensionärist ema kohtusse: ta on lihtsalt väga kehv üürileandja!

62-aastane William Koeppel on esitanud Manhattani kohtule dokumendid, milles ta süüdistab oma ema, 84-aastast Roberta Koeppeli hooletuses. Koeppeli sõnul on ta ema kehv üürileandja, kelle tegevusetuse tõttu perele kuuluv kinnisvara kulub ja hävib.

Samuti nõuab ta oma ema ja õe Alexandra väljavahetamist kinnisvaraportfelli usaldusisikutena. Koeppeli väitel on ta ema andnud haldusfirmale First Service Residential korralduse vältida remonditöid perele kuuluvas 10 Brooklynis, Manhattanil ja Long Islandil asuvas hoones. Pereema on väidetavalt maksnud haldusfirmale pistist, et viimane ignoreeriks erinevaid haldusprobleeme ja maksaks trahviraha võimalike rikkumiste või puudujääkide eest.