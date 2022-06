MAABLOGI ⟩ Kas põllul tehtavad pritsimistööd on ohtlikud kõrvalseisjale?

Selles kontekstis on kõige olulisem näitaja lühendiga AOEL. AOEL väljendab kemikaali hulka ühe kilogrammi kehamassi kohta, mille puhul mõju tervisele puudub. Iseloomustades aine ohtlikkust, on see põhiline väärtus, mida kasutatakse järgnevas riskide analüüsi etapis.

Keerulisem on küsimuse teine pool – kui tõsine võib olla kokkupuude? Selleks on tehtud hulgaliselt katselisi mõõtmisi ning nende põhjal on koostatud mudelid, mis ennustavad kemikaali hulka, mis võib kindlatel tingimustel inimese organismi jõuda. Mainitud mudelite abil ennustamine viitab taas tõigale, et puudu on osa infot (reaalsed mõõtmistulemused iga pritsimise korral). Seega on mudelisse sisse kirjutatud komponendid, mis lähtuvad ettevaatusest. Ammendav loetelu läheks siinkohal pikaks, aga neid on nii statistilist kui ka metoodilist laadi. Kõige realistlikuma arusaama metoodilisest ettevaatusest annab kirjeldus mudelisse kirjutatud eeldustest.