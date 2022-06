SILMARÕÕMU ⟩ Tallinna botaanikaaed esitleb sadu pojengisorte

20. juunist 3. juulini on Tallinna Botaanikaaias võimalik nautida imeilusat ning põnevat pojengimaailma. Botaanikaaia avamaal on eksponeeritud ligi 300 rohtse pojengi sorti, mõned puispojengid ja Itoh-hübriidid. Esindatud on nii 19. ja 20. sajandil Euroopas ning Põhja-Ameerikas aretatud sordid.