Miinimumpalga tõus pani kohvikuomaniku telekaamera ees nutma

Saatejuht Peter Stefanovic küsis kohviku Appetite Cafe omanikult Phillip Salhabilt, kas tema ettevõte tuleb palgatõusuga toime.

«Lühike vastus on ei,» ütles Salhab. «Kuigi me aktsepteerime miinimumpalga tõusu, et meie meeskond ja teised suudaks elukalliduse survega toime tulla, ei saa me ettevõttena seda endale lubada,» lisas ta.

Sydney kohvikuomanik ütles Stefanovicile pisarsilmi, et suurenevate kuludega on pea võimatu toime tulla. «Ka inimestel on piir, palju nad nõus peekoni ja omleti eest maksma,» ütles ta.

«Peame ka arvestama, et kohvi hind tõused, kõik toiduained ja nüüd ka töötajate palgad. See on äri, me oleme siin, et raha teenida. Meie kasumimarginaal muutub iga päevaga väiksemaks ja ma tõesti küsin endalt – milleks?» jätkab Salhab ning lisab, et temale ei jää midagi järgi.

Salhab ütles Sky Newsile, et pakub juba praegu keskmisest kõrgemat palka. Omanik selgitas, et miinimumpalga tõstmine tekitab tulevastel töötajatel veelgi kõrgemad palgaootused.