NÄDALA AED ⟩ Sääsekupladeta jaanipäev – on see võimalik?

Eesti suvi on lühike ja tavaliselt sääserohke. Eriti hästi tunnetame seda suvisel pööripäeval, mil ka kõige paadunum linnainimene leiab üles mõne esivanema võsastunud talukoha ja püüab seal juunilõpu äraolemise võimalikult mõnusaks teha. Paraku kaasnevad sellega inimeste taluvust proovile panevad sääsehordid. Nende tõrjeks on müügil suitsutusvahendeid, samuti mitmeid pihustatavaid vedelikke, eriti tugeva toimega on jahimeestele mõeldud spreid.