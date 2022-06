DISAINER ⟩ See levinud sisustusviga muudab kodud vaimuvaeseks ja igavaks

«Üks levinumaid vigu on osta mööblikomplekte, mis näevad kõik ühesugused välja,» ütleb Nate Berkus. «Palju huvitavam on oma magamistuba tükkhaaval kokku panna, ilma et kõik mööblitükid ühte nägu oleksid,» toonitab ta. Sümmeetria on asjatundja sõnul ülehinnatud, kuna võib mõjuda puiselt ja liialt ülepingutatult.