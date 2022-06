Kas ka sina? Oma kodu häbenevate inimeste hulk on harukordselt suur

Uuringus osalenud 1088 inimesest vaid 17 protsenti leiab, et neil ei ole põhjust oma kodu pärast piinlikkust tunda. Kolm inimest neljast tunnistab seejuures, et valib sisustuse vaid selleks, et oma tutvusringkonnale muljet avaldada.

MoneyWise'i aruandest johtub, et 51 protsenti inimestest tunneb piinlikkust eelkõige kodus valitseva korralageduse ja mustuse pärast. 46 protsenti tunneb, et ei ole rahul oma sisustusstiiliga, samal ajal kui 39 protsenti küsitletuist leiab, et nende kodu suurus on miski, mille pärast häbi tunda.