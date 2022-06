Mul ei ole sõnu! Amazonist tooli tellinud naine sai õõvastava detaili pealekauba

Jen Begakins tellis Amazonist nahktooli, millega kaasas olnud detaili oleks kole raske uskuda, kui sellest poleks videojäädvustust. Nimelt kaasnes disaintooliga vereproovide kogumiseks mõeldud ampull, mis nii uskumatu kui see ka pole, oli kellegi verega täidetud.

Amazoni klienditoega ühendust võtnud Jen sai vastuseks, et tema probleemiga tegeletakse. Lisaks märgiti kirjas, et Jeni kaebus on märgitud prioriteetsuselt kõrgeimaks.