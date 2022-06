UUED MOESUUNAD ⟩ Kuidas valida aken, mis kestab?

Akende ja klaasuste vahetamine on praegu aktuaalne, sest inimesed otsivad võimalusi, kuidas kodu energiatõhusust tõsta. Klar Home’i tegevjuht Janar Tammjärv ütleb, et aknatööstus on palju arenenud, seda eelkõige tehnoloogiliste lahenduste poolest – akende ja uste vahetamisega võivad küttekulud väheneda märkimisväärselt, mõnel juhul lausa viiendiku võrra.

Aknavaliku ABC algab sellest, kas tegemist on maja renoveerimise või uusehitisega. «Vanema maja puhul võib valida täpselt sellises stiilis aknad nagu enne olid – see on kõige lihtsam lahendus. Kui on soov akende stiili muuta või valida need täiesti uuele hoonele, tuleb teadlikult jälgida, et need oleksid harmoonias üldmuljega,» ütleb Tammjärv.

Materjalivalik sõltub nii eelarvest kui ka aknaava suurusest

Tammjärve sõnul on puidust aknad klassika ning selle kõrval on populaarsed ka puit-alumiinium, plastik ja alumiiniumaknad. Arhitektuuribüroo ARS Projekt peaarhitekt Rasmus Tamme lisab, et suures plaanis kasutatakse suuremate avade puhul rohkem alumiinium- või terasraame, väiksemate puhul plast- ja puitraame.

Tammjärve sõnul sobivad puitaknad neile, kes hindavad eelkõige esteetilist väärtust ning kelle eelarve pole piiratud. «Puit on naturaalne ja taastuv materjal, sellest valmistatud aken kestab kaua ja seda on võimalik renoveerida, näiteks üle värvida. Puit-alumiiniumaken on kooslus väga tugevatest materjalidest, mis peavad vastu aastakümneid ja vajavad vähe hooldust.»