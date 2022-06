PILDID ⟩ Linnakärast eemale! Viimsis ootab omanikku üliarmas suvituspaik

Majal on plekkkatus ja kahekordsed pakettaknad. Hoone kandekonstruktsiooniks on puit ning selle välisfassaad on kaetud laudisega. Majast leiab köögi, kaminaga elutoa, magamistoa, pesuruumi ja terrassi. Hoovi peal on saunamaja ja kuur. Elumajas jagavad kodusoojust kamin ja elektripõrandaküte.