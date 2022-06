PILDID ⟩ Liikva külas müüakse oma kandi üht pilkupüüdvaimat pärli

Tegu on kaasaegse eksterjööri ja imekauni interjööriga koduga. Suurepärase planeeringuga eramu ostuga kaasneb ligemale 5009-ruutmeetrine aialapp, palksaun ja väliköök. Kogu see kompott vahetab omanikku 650 000 euroga.

Pilkupüüdva eramu esimeselt korruselt leiab suure trepihalli, garderoobinurga, elutoa, söögitoa, kabineti, pesuruumi, duširuumi, WC ja tehnoruumi. Korrus ülevalpool on kolm suurt magamistuba ja kaks vannituba. Kahest magamistoast ja vannitoast on ühtlasi pääse rõdule.

Kolmandal korrusel on suur katusealue aknaga ruum (üldpinnaga 60 ruutmeetrit), mida saab kasutada panipaiga või hobiruumina. Tagaaias on kahekorruseline ca 60-ruutmeetrine palksaun, mille esimesel korrusel on suur puhketuba, leilisaun ja pesuruum. Teisel korrusel on suvetuba. Lisaks on kinnistul eraldi väliköök ja terrassiga lõkkekoht.