Kiire esmaspäev: tagavararetsept, mis maitseb kõigile ja valmib kiiresti!

Selle aja jooksul saad valmis keeta pasta, kuid jäta pool tassitäis keeduvett alles. Lisa see lihakastmele ja sega korralikult. Kaste ongi valmis! Pane pasta taldrikule, kata see maitsva kastmega ning riivi peale juust. Kiire ja maitsev õhtusöök on valmis.