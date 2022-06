PILDID ⟩ Väkk! Need õnnetud ja õõvastavad haiglatoidud ravivad iga patsiendi hetkega terveks

Ilu on vaataja silmades ning kindlasti leidub neid, kelle jaoks antud roog isuäratav on. Pildi postitaja leiab aga, et see meenutab okset.

Ei julge arvama hakatagi, millest see küpsetis koosneb. Äkki hobuseliha? Isuäratav see igatahes välja ei näe.

Riisiburger serveeritud saiaga? Kes selle peale veel tuli? See vaatepilt on lausa õõvastav. Kaastunne haigele, kes seda sööma pidi. Loodame, et ta paranes väga-väga kiiresti.

Selline põnev eine serveeriti Rumeenias. Kas sai on see, mis tugevaks ja terveks teeb?

Üksik kukkel, mis kaunistatud õnnetu peterselli lehega, ning üks muna. Pole just gurmeetoit, aga ehk kõlbab.

See erksavärviline roog serveeriti Inglismaa haiglas. Mitu erinevat kastet on üksteise otsa kuhjatud, mis ilmselt paljude jaoks pühaduseteotus.

Ilmselt on tegemist mingisuguse pastatootega. Ei näe just kuigi isuäratav välja. Ja kus kaste on? Selle eine saab võtta kokku ühe sõnaga – pettumus.

Iirimaal asuvas sünnitusmajas pakuti süüa seda kahvatu näoga rooga. Äkki vähemalt maitseb hästi?

Õnnetu saiapäts, mille vahel veel õnnetum vorstike. Juurde hapukurk ja oad. Nukker vaatepilt, mis postituse tegija endast välja ajas.