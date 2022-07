KOOREKIHT ⟩ 3 uskumatult kallist maja, mis Eestis hetkel müügil on

Tauno Kangro kuulus graniitvilla on tänaseks enam kui aasta uut omanikku oodanud. Graniitvilla kompleks hõlmab viit eri kinnistut, mille kogupindala on ligi 3,2 hektarit. Romantiline Laitse graniitvilla on ainulaadne koht eriliste sündmuste tähistamiseks. Ajaloolise maakivihoone allkorrusel on kaks suurt saali koosviibimisteks. Ülemisel korrusel on sviidid eri kunstnike teostega. Graniitvilla ümber laiub skulptuuriaed, mis on täis peremehe, Tauno Kangro loomingut.