Soomes müüakse uhket koolimaja kõigest kahe euro eest!

Ligi 1600 elanikuga Viinijärvi külas asuv hoone kuulub külanõukogule, mis selle 2002. aastal kõigest kahe euro eest ostis. Nõukogu esimees Virpi Eronen meenutab Iltalehtile, et maja hinnaks oli algul üks euro, kuid kuna tol hetkel polnud ühelgi osalisel 1-eurost münti taskus, müüdi see kahe euro eest, kuna see münt leiti.

Külanõukogu võttis maja omamise, ja sellega seonduvad kulud, oma õlule, kuna koolimaja omab kohalike jaoks emotsionaalset väärtust. 1898. aastal ehitatud hoones käis õppetegevus aastani 1998. Viimasel kümnendil õpetati seal puidutööd.

Nüüd korraldatakse seal üritusi, kuid seda siiski harva. Maja ülalpidamise kulud on kõrged ja tühjast majast pole miskit tolku. Sealt ka mõte see maha müüa. Miks nii vähese eest? Külavanema sõnul tundub neile õige müüa maja maha sama summa eest, mis see omal ajal osteti.

Otsus, kellele maja müüakse, teeb külanõukogu. Arvesse võetakse uue omaniku olemus ja tulevikuplaanid. Eronen soovib, et kohalike jaoks oluline hoone jääks külarahvale avatuks. Näiteks sobiks sinna kõrts, peoruumid, muuseum või mõni muu vaba aja veetmise asutus.

Hoone on viisakas seisukorras, kuid vajab remonti. Katus vahetati näiteks välja 20 aastat tagasi. Koolimaja saatus selgub 29. juunil. Eroneni sõnul on maja vastu huvi suur. Vaatamas on seda käidud üle viiekümne korra.