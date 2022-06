LIHATA GRILL ⟩ Kas vegan šašlõkk petab lihasööja ära?

Taimetoitlus ja veganlus on toitumises tõusvad trendid. Vegan alternatiive leidub pea kõikidele toodetele. Seega ei ole imekspandav, et enam ei ole taimsed võimalused suviseks grillimiseks ainult köögiviljad ja seened. Vaid turule on tulnud nüüdseks ka mitmeid vegan šašlõkke.