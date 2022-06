NÄDALA AED ⟩ Rododendronite hunnitu õitseaeg

«Euroopas olid rododendronid väga menukad sada aastat tagasi, kuid tänapäeval on nende populaarsus väiksem, sest koduaiad on väikesed. Näiteks Saksamaal või Inglismaal, kus tänu parematele kasvutingimustele võivad nad sirguda 6–10 meetri kõrguseks, jääb neile ruumi väheseks ja kliima soojenedes lüheneb seal ka õitsemisaeg,» selgitab Mihkel Saar, lisades, et meil on see küll pikem, kuid pole piisavalt talvekindlaid sorte.