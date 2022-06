Tavatu abimees köögist võib olla suureks abimeheks tolmu kontrolli alla saamisel

Teleri ekraani puhastamiseks tuleb televiisor välja lülitada, kohvifilter välja võtta ja sellega ringjate liigutustega ekraani puhastada, soovitab XX oma TikToki videos. Eksperdi sõnul ei toimi nipp mitte ainult teleriekraanide puhul, vaid on suurepäraseks abimeheks ka arvuti- või telefoniekraanide puhastamisel, vahendab 9now.nine.com.au.

Miks just kohvifilter?

Kohvifilter on ebemetevaba ning ei kriimusta seetõttu õrna ekraanipinda. Lisaks on see tõhus abimees staatilise elektri eemaldamisel. Mida vähem staatilist elektrit, seda vähem tõmbab ekraan tolmu ligi.