VASTUTUSRIKAS TÖÖ ⟩ Elizabeth II otsib ustavat töölist, kes ta suksude eest hoolt kannaks

Elizabeth II vankrid ei vea ennast ise. Vankrite ja tõlla ette rakendatud suksude puhul on tegu maailma tippklassi hobustega, kes ka vastavat kohtlemist vajavad. Suurbritannia õukond otsib sellest johtuvalt kedagi, kes kuninglikel tseremooniatel vankreid vedavate hobuste eest hoolt kannaks. Ametikohaga kaasneb majutus ja vormiriietus.

Uuelt abiliselt oodatakse nii kirge hobuste vastu, kui ratsutamisoskusi ja tallijuhtimise kogemust. Briti kuningakoja kõrgete standartite tõttu on ka palk igati konkurentsivõimeline.

Kuulutuses märgitakse veel, et kuigi töökoht asub Buckinghami palees, võib ametikoht õnneliku väljavalitu teinekord ka Windsori lossi viia. Mõlemas kohas pakutakse töötajale majutust.

Kuninganna armastus hobuste vastu on teada-tuntud. See algas, kui talle kingiti neljandaks sünnipäevaks Shetlandi poni. Sellest ajast peale on ta isegi kuninglikel sündmustel hobuse selga roninud.