KAS TEADSID ⟩ Mida teha ajatatud sibullillega pärast õitsemist?

Aasta alguses on aianduskeskustes pakkumisel hulk erinevaid õitsema ajatatud sibullilli: potis nartsisse, krookuseid, tulpe, hüatsinte, võrkiiriseid, märtsi- ja lumikellukesi. Kui need on toodud kodu kaunistama ja kevadeootust looma, siis mida nendega pärast õitsemist edasi teha? Ära neid ära viska, vaid säilita ning istuta hiljem aeda, soovitab aianduskeskus Hortes.