MAITSEVEE SPIKKER ⟩ Näpunäited, kuidas valmistada pilkupüüdev janukustuti

Individuaalsed maitsevee purgid

Maitseveed. Foto: Shutterstock

Maitsevett ei pea serveerima suures kannus või karahvinis. Pilkupüüdva ja imelise maitsega janukustutit saab nautida ka näiteks purgist. Eriti lõbus on see lahendus aiapidudel, kus igaüks saab endale sobivad kombinatsiooni luua. Selleks tuleb teha koostisosade sekser, kus kõik ilusti valmis lõigatud ja viilutatud, et külalistel mugav meelepärased purki pista.

Alati võiks sealt leida mõne tsitruselise, tugeva maitsega ürdi ja marjad. Lõppude lõpuks, on igaühel vabad käed, mis koostisosad valikus on ja kuidas neid omavahel kombineerida. Ka see, millist vett kasutad, jääb koka otsustada – sobib nii tavaline kraanivesi, mullivesi või mõni muu põnev veetoode.

Head kombinatsioonid on näiteks: sidruniviilud ja maasikad, viinamarjad ja laimiviilud, greibiviilud ja rosmariinioksad, apelsiniviilud ja põldmarjad. Vette võib ka näpuotsatäis suhkrut panna, kui soovite magusamat jooki. Enne kosutava sõõmu võtmist, tuleb korralikult segada ja natukene oodata, et maitsed vette imbuksid. Kui purk tühi, kalla peale uus vesi ja naudi jooki uuesti!

Maitseveed suures kannus

Maitsevesi. Foto: Shutterstock

Kõige mugavam on maitsevett serveerida suurest kannust või karahvinist. Palju vähem pusimist! Ilus kann, mil sees pilkupüüdvad puu- või köögiviljad, ürdid ja marjad, mõjub peolaual kui dekoratsioon, kuid kustutab ka janu. Võimalusel lisa alati jääd – see on eriti mõnus palavatel suvepäevadel.

See, mis koostisosadest maitsevee valmis teed, on igaühe enda otsustada. Koduportaali lemmikud on näiteks: