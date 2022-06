VIDEO ⟩ Eestlaste mikromaja tegi ülipopulaarsel elustiilikanalil debüüdi

Kristie kiidab, et Iglucrafti majad tulid ühes tükis ning kõik juhtmed ja torud olid sisse veetud. Säästis see tal palju vaeva ja raha. Olemas olid isegi köögikapid, mille üle tal hea meel oli. Kahjuks nägi elumaja seest natukene liiga industriaalne välja, seega pidi ta käed külge panema ning majale seest looduslähedasema ilme andma.

Nagu varem mainitud, tellis Kristie Eestist lisaks väikemajale ka sauna. Saun asub järve kohal kõrguval platvormil, ning ruumi on seal neljale inimesele. «Saun on imeline ja läheb väga kiiresti kuumaks,» kiidab Kristie. Platvormil asuvat lõkkekohta ümbritseva istumiskoha ehitas ta ise, kasutades selleks puidujääke.

«Kõige rohkem armastan oma projektide juures, kui unikaalsed nad kõik on. Ükski pole teisega sarnane. Loodan, et inimesed näevad, et iga idee saab teostatud – ükskõik kui hullumeelne see ka ei oleks. Loodan seda julgust teistele edasi anda,» ütleb ta lõpetuseks.