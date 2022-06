Lõbus laupäev: vanakooli suupiste, millega külalistele muljet avaldada!

Esmalt keeda munad nii, et kollased oleks läbi küpsenud. Seejärel kalla munadele peale külm vesi, et need kiiresti jahtuks ja koor pirtsutamata pealt maha tuleks. Koori munad, lõika pikkupidi pooleks ning eemalda munakollased kaussi. Loputa munakollased külmas vees, et need puhtad oleks, ning aseta köögipinnale.