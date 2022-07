NÄDALA RETSEPTID ⟩ Maasikas annab suvele maitse. Proovi ka maasika-ürdivõid!

Kes ei armastaks maasikaid! Eriti siis, kui need on omakandi päikeses küpsenud. Eestimaistel, ekstra veel oma aia maasikatel on just see õige suve maitse, ütleb hobikokk Triinu Võsu, kes muu kõrval tähendab oma kodulehel mymum.ee üles ka maasikaretsepte.