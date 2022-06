PILDID ⟩ Silm puhkab! Saaremaal müüakse paradiisirannaga suvituspaika

Õueala on kolmest küljest aiaga piiratud. Neljandas küljes on imeline liivarand, mis on avatud päiksele hommikust õhtuni. Hooneid on õuealal mitmeid. Need ei ole küll suured, kuid on hoolega tehtud ning koheselt aastaringselt kasutatavad kui sõbrad külla, kalale või surfama tulevad.