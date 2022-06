Ehitaja keeras vanapaari unistustekodu untsu: ainus lahendus on see lammutada

Paari unistustekodu asub Cambridgeshirei krahvkonnas. Suureks õnnetuseks ehitati see kehvale pinnasele, tänu millele jookseb majast läbi mitu suurt pragu, muutes hoone eluohtlikuks. Kindlustaja on leidnud, et kuna kahjustused on liiga suured, et neid parandada, tuleb maja lammutada ja uus peale ehitada.

Endine pankur Madeline ütles Wales Online'le: «See on õudusunenägu! Need praod on pea kõikjal. Ükski põrand ega tööpind ei ole sirge. Uksed ei käi kinni ja välisust ei saa isegi lahti kangutada! Kindlustusfirma ütles, et maja ei saa päästa, kuid meie jaoks ei ole see lihtsalt mingi hoone – see on meie kodu!»