PILDID ⟩ 10 kirju lehega taime, mis lisavad kodule vürtsi

Tõlvpuu. Foto: Shutterstock

4. KIRJULEHELINE EBAKROOTON (Codiaeum variegatum)

Kirjulehise ebakrootoni lehestik on värvikirev – seal leidub nii säravkollast, rohelist kui punakaid toone. Eriti ilmeka lehestikuga on sordid «Petra» ja «Mrs. Iceton». Taim on tundlik järskude temperatuurimuutuste ning tuuletõmbuse suhtes. Temperatuur peaks olema püsivalt üle 15 kraadi ning taime võiks võimalusel kord nädalas toasooja veega piserdada.

Kirjuleheline ebakrooton. Foto: Shutterstock

5. STROMANTE (Stromanthe)

Stromante on imekauni lehepuhmaga toataim. Taime lehtede pealispind on värvuselt valge ja roheliselt kirju ning lehe alumine pool punakas. Punase stromante sortidest on väga efektsed näiteks «Magicstar» ning «Triostar». Selleks, et taime lehemuster oleks kirgas, vajab see rohkelt hajusat päevavalgust ning niiskust. Sobilike niiskusolude tekitamisel on abiks, kui paigutada taime lähedusse õhuniisutaja või taime regulaarselt toasooja veega piserdada. Taim on tundlik tuuletõmbuse suhtes ning eelistab sooja kasvukohta, kus õhutemperatuur ei langeks alla 19 kraadi.

Stromante. Foto: Shutterstock

6. JAAVA SAMETLEHIK (Gynura aurantiaca)

Jaava sametlehiku sakilised lillaka varjundiga lehed meenutavad tekstuurilt justkui sametit, millest ka nimi. Sametlehikut regulaarselt kärpides, on võimalik kujundada kompaktse kujuga puhmik, mis on ruumis pilkupüüdvaks värvilaiguks. Taim on kiire kasvuga ning üsna vähenõudlik. Valgusküllases kasvukohas on lehestiku värvus kirkam. Vanematel taimedel puhkevad ka väikesed oranžid õied, mille lõhna peetakse pigem ebameeldivaks. Kastmiseks ja piserdamiseks kasutada pehmet ja toasooja vett. Taime on lihtne paljundada ladvapistikute abil.

Jaava sametlehik. Foto: Shutterstock

7. VÖÖDILINE TRADESKANTSIA (Tradescantia zebrina)