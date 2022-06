JAHMATAV ⟩ Vaata, kui suure hinnatõusu Harjumaa korterid aastaga teinud on!

Korterite müügipakkumiste arv on vähenenud enamikus Harjumaa piirkondades, sh enamikus valdades on müügipakkumisi aastatagusest mitukümmend protsenti vähem. Elamispindade turul on defitsiit. Defitsiidi põhjus on väga aktiivne ostjaskond, keda omakorda on kannustanud aastatepikkune rahatrükk ja madal intressimäär, vahendab KV.EE.