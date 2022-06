Internetist põrandamopi tellinud mees soovib, et ei oleks napsuse peaga veebibrauserit avanud

Purjuspäi põrandamopi ja veeämbri tellinud George soovib, et ei oleks paari joogi järel veebibrauserit lahti teinud. Põrandamoppi ja veeämbrit otsinud mees arvas alul, et oli komistanud elu pakkumise otsa. Maksis ju komplekt vaid 18 naela ehk ligi 20,93 eurot.

Tegu oli lastele mõeldud põrandapesukomplektiga, mis nagu arvata võib, tuleb ka oluliselt väiksemas mõõdus. TikTokis prohmakat jaganud George avastas üsna pea, et pole ainus, kes sedalaadi reha otsa astunud on.

«Ma olen isegi samasse ämbrisse astunud, mul on nii hea meel, et ma ei ole ainus,» kommenteeris samasse lõksu langenud pereema. «Ma peaksin selle oma lastele ostma, et nad saaksid varakult majapidamistöödega tutvust teha. Hea idee,» naljatles teine.