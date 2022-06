EHE EESTI ASI ⟩ Turule jõudis lemmikloomadele mõeldud ajatult stiilipuhas disainmaja

Cuut pakub turvalist peidukohta igale väiksele koerale (või ka kassile), keda hirmutavad lärmakad helid või suured ruumid. Cuut on disainitud madala sissekäiguga ning lemmik peab sinna nagu urgu pugema mis on loomadele loomulähedane ja turvatunnet pakkuv tegevus. Lisaks, on see ka just piisavalt pime, et sinu neljajalgsel sõbral oleks seal hea olla.

Cuut disaini autor on Ronald Truvee kellel 20 aastat kogemust disainerina. «Toote mõte sündis isiklikust vajadusest. Väikekoerte ärevusäirest räägitakse vähe ning mõistes, et oma koera abistamiseks on meil vaja puuri, siis asusime sobilikku otsima. Karm tõsiasi oli, et sellist puuri, mis sobiks meie koduse interjööriga ja täidaks kõiki vajadusi ei olnud võtta,» ütles Ronald.

Niisiis, pärast uurimustööd, milline on hea ja praktiline koerapuur, loodigi bränd Cuut oma esimese väikekoeramajakesega – piisavalt hämar ja urgu meenutav majake koerale ja esteetilise disainiga interjööri element omaniku koju. Kõik Cuut majakesed valmivad käsitööna Eestis ning kasutatud on ainult kõrgeima kvaliteediga materjale. Ettevõte väärtustab jätkusuutliku eluviisi luues tooteid, mis on loodud kestma.