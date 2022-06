ENERGIAKRIIS ⟩ Mida teha, et saabuv kütteperiood rahakotti tühjaks ei tõmbaks

Küttehinnad jäävad kõrgeks

«Oleme hoonete kaasajastamise protsessis kaasa löönud juba aastaid ja meil on palju näiteid, kus ainuüksi kortermaja küttesüsteemi korrastamisel, mida saab nimetada ka väikerenoveerimiseks, on säästetud kuni 25 protsenti soojusenergiast. Praeguste soojahindade juures räägime tõesti väga suurest rahast,» ütleb Danfossi projektijuht Marko Moring.

Spetsialistid on ühel meelel, et energia säästmiseks ja elukvaliteedi parandamiseks tuleb kaasajastada kõik kortermajad. See on aga märkimisväärne investeering ja selles protsessis aktiivselt osalev riik saab igal aastal toetada vaid teatud arvu projekte, seega võtab see protsess tõenäoliselt päris palju aega.