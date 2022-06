PILDID ⟩ Eesti Pagari sõõrik seadis väikelapse tervise ohtu

«Minu kaheaastane tütar sõi kodus talle Selveri saiakeste letist ostetud sõõrikut, kui äkitselt kogu suutäie välja sülitas ning ütles, et ei taha seda süüa,» rääkis lapse isa Tõnu (nimi muudetud, isik toimetusele teada) Postimehele. «Läksin siis vaatama ja tema söögitooli laua peal oli suur kiletükk. Hea, et alla ei neelanud,» lisas ta.

«Eesti Pagar on kliendiga ühendust võtnud, vabandanud ja võõrkeha leiu kompenseerinud,» sõnas Eesti Pagari müügijuht Ragnar Tamson. «Saime Prantsusmaa sõõrikutootjalt vastuse, et tarbija poolt leitud võõrkeha võib olla tooraine kile tükk. Kuna klient oli eseme utiliseerinud, siis ei saa me hetkeseisuga reklamatsiooniga edasi liikuda. Lähtuvalt kliendi kaebusest lubas tootja läbi viia töötajatele täiendava juhendamise, et vastavat probleemi enam ei korduks. Sinist kilet kasutatakse tootmistes teadlikult, et võõrkeha sattumisel tootesse oleks seda silmal lihtsam tuvastada,» selgitas ta.