TEE MÄRKMEID ⟩ 7 olulist näpunäidet igikestva elupuuheki istutamiseks

Lihtsaim viis on panna taimed potiga koos kuhugi veevanni, see tagab korraliku kastmise. Jätta seniks veevanni, kuni õhumulle enam pinnale ei tule. Selline kastmisviis on parim ka sellisel juhul, kui puud on juba koju toodud, kuid istutamiseni läheb aega. Voolikuga kastes voolab vesi kiiresti mullast läbi või voolab juba poti pealt maha ja juurteni ei jõua midagi.