Ekspert avaldab parima aja, mil aknaid pesta

«Leegitsev päike teeb klaasi kuumaks. Kuumalt klaasilt aurab vesi kiiresti ära ja seetõttu võib olla raske head pesutulemust saavutada» rääkis Hay väljaandele Express. Ta lisas, et parim temperatuurivahemik on seejuures 17 kuni 20 kraadi.

Skyproff tegevjuht Mihkel Nurm jagab selle vastu paar väga head nippi:

Kasta klaas üle väga märja nuustiku või švammiga. Esimene veekiht jahutab klaasi maha ja aurab ära. Teise veekihiga saab jätkata tavalise pesuga.

Pesta väikeste pindade haaval. See tähendab, et teha ainult nii palju klaasi märjaks, et suudaksid märjale klaasile kummiga peale minna enne vee ära auramist.

Kasutada professionaalseid aknapesu tööriistu: korralik aknapesur ja -kuivataja. Kuivatajal peab olema pehme ja uus kumm.