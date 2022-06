Hiina kinnisvaraarendaja müüb kortereid küüslaugu ja nisu eest

Central China Real Estate alustas hiljuti Henani provintsis kampaaniaga, mille eesmärk meelitada inimesi maalt linna ning oma kehva majanduslikku seisu parandada. Ettevõtte õlul on palju kinnisvara, millest soovitakse vabaneda. Kinnisvaraturg on võtnud Hiinas nutuse pöörde, mis väljendub vähenenud müüginumbrites ja langevates hindades. Viimases hädas tuligi ettevõte lagedale ideega, vahetada kinnisvara kasvõi nisu vastu – peaasi, et sellest lahti saab.