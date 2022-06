Elizabeth II varasalvest leiab ühele tavatule köögidetailile pühendatud kollektsiooni

Ei ole täpselt teada, miks või millal kuninganna oma pipraveskikogu alustas. Kuningakoja andmetel on 96-aastase Elizabethi pipraveski kollektsioonis üks toos humoorikam kui teine.

Üks tema lemmikpipraveskitest on kingitus ühelt kuninganna sõbralt, vahendab Express. Kõnealune pipraveski on pärit Itaalia restoranist ja on kelnerikujuline.